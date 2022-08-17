التحقيق مع متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه، بالاشتراك مع آخر بلغ إجماليها 3.5 مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة مجال تجارة الملابس والخردوات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات أن 9 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.