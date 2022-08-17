بدء المقابلات الشخصية للمتخلفين عن وظيفة معاون نيابة إدارية

تبدأ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، اليوم الأربعاء، في عقد مقابلات المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجات وخريجي دفعات ٢٠١٩ ، ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية الكائن بمدينة ٦ أكتوبر - ميدان النجدة.



ووضعت التعليمات الآتية:

- الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم

- حضور الاختبار دون الهاتف المحمول

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (ارتداء الكمامة - الفيس شيلد).