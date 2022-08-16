الثلاثاء 16 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قطار المحلة يدهس شابًا أثناء عبور شريط السكة الحديد

جريدة الدستور
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لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر دهسه من قطار طنطا المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة البوابة الثانية بمحافظة الغربية.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار طنطا/ المنصورة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أثناء عبور شخص يدعي «ه. ع» شريط السكة الحديد دهسه القطار، ولقى مصرعه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شاب شريط السكة الحديد محافظة الغربية مدير امن الغربيه قطار طنطا المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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