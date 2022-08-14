رئيس الأسقفية ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة ويعزى البابا تواضروس

نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم.

وقال رئيس الأساقفة: أتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولأسر الضحايا ونصلي أن يمنحهم الله الصبر والسكينة وأن يترأف على المصابين ويمن عليهم بالشفاء العاجل.

من جهته أعلنت وزارة الداخلية عن أنه تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة الـ9 صباح الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة .. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددًا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، وتجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.