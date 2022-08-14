الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى بنى سويف»

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة 7 راكب بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام محافظة بني سويف، في اتجاه المنيا.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق؛ لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

اسعاف بني سويف حادث حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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