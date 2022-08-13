السبت 13 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الهند: الولايات المتحدة أثارت القلق بشأن شحنة نفط روسية معالجة

نفط
نفط
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من أن شركة هندية أخفت منشأ شحنة نفط روسية وقامت بمعالجتها وشحن بعض منتجاتها إلى نيويورك، وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي الهندي.
وتم إخطار الهند بالقضية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، حسبما قال مايكل باترا، نائب المحافظ المسئول عن السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، اليوم السبت في بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا الشرقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وقال باترا: "سأعطي مثالًا على مدى اضطراب العالم. أنتم تعرفون أن هناك عقوبات ضد الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي. وقد أبلغتنا وزارة الخزانة الأمريكية بذلك". ولم يوضح ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء بشأن الشحنة.
وأوضح باترا أن سفينة هندية التقت بناقلة روسية في البحر ونقلت النفط وأبحرت إلى ميناء في ولاية جوجارات الهندية، حيث تمت معالجة الشحنة إلى منتج يستخدم في صنع البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. وأضاف: "تمت إعادة الإنتاج المكرر إلى تلك السفينة وأبحرت دون وجهة. وفي منتصف البحر تلقت وجهة لذلك أعادت رسم مسارها، متجهة إلى نيويورك".
وأصبحت الهند والصين مستهلكتين للنفط الخام الروسي، حيث تجنب معظم المشترين الآخرين شراءه بعد غزو أوكرانيا. وتستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا 85% من احتياجاتها النفطية، وفقًا لبلومبرج.

الولايات المتحدة شحنة نفط روسية نيويورك البنك المركزي الهندي السياسة النقدية النفط الروسي

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وائل لطفي

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