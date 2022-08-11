دعاء الصباح وأدعية الفجر اليوم الخميس 11-8-2022

أدعية الفجر يسعى الكثير من المسلمين للبحث عنها لما لهذا التوقيت من ثواب عظيم يسعى الجميع للحصول عليه، كما أنه من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، لذا يتحرى المسلمون الفجر لترديد أدعية الفجر يوميًا بحثًا عن سعة الرزق ودفع الهموم.

وصلاة الفجر لذة ونعمة كبيرة حرم منها كل من تكاسل عن أداء هذة العبادة، فهي كغيرها من الصلوات تنهي عن الفحشاء والمنكر .

أدعية الفجر

من أدعية الفجر: اللَّهمَّ اهدِني فيمَن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ.

من أدعية الفجر ورد عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا صلَّى الصبحَ قال: اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا).

من أدعية الفجر اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

من أدعية الفجر ورد عن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قال: (من قال في دُبُرِ صلاةِ الفجرِ، وهوَ ثانٍ رجلَيْهِ قبلَ أن يتكلَّمَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ. عشرَ مرَّاتٍ كُتِبَتْ لهُ عشرُ حسناتٍ، ومُحِيَ عنهُ عشرُ سَيئاتٍ، ورُفِعَ لهُ عشرُ درجاتٍ، وكان يومَهُ ذلكَ كلَّهُ في حِرْزٍ من كلِّ مكروهٍ، وحُرِسَ من الشَّيطانِ، ولَم ينبَغِ لذنبٍ أن يُدركَهُ في ذلكَ اليومِ إلَّا الشِّركُ باللهِ).

دعاء الصباح

من دعاء الصباح اللهم أني أسئلك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك ” فضل هذا الدعاء، يفضل ذكر هذا الدعاء في الجزء الأخير من الليل لزيادة الرزق والتخلص من الفقر.

من دعاء الصباح اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم إقض عنا الدين وإغننا من الفقر” هذا الدعاء لقضاء الدين والحاجة . يمكنك ذكره بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.

من دعاء الصباح اللهم تَوَلَّنا ولا تُوَّلِ علينا غيرك لتيسير أمورك وزيادة الرزق .

اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين ” عند ذكر هذا الدعاء يومياً بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش .