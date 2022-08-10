الأربعاء 10 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين قتلوا شخصًا بسبب الثأر بمطروح

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي، والمستشار عبدالرحيم علي مرسي، والمستشار سامح عبدالوهاب السيد، وسكرتير المحكمة، حسن عمر، تأجيل محاكمة كل من " خ.إ.ع" و"ع.ج.إ" و" ص.ا.ع" و" ع.إ.ع" فى اتهامهم بقتل المجني عليه " م.ك.إ" والشروع في قتل " س.ع.ف".

وتعود القضية رقم 144 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الضبعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارًا يفيد بقيام المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليهما بنطاق دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة بأنه إثر خلافات سابقة بين المتهمين وبين عائلة المجني عليهم بسبب مقتل أحد أقارب المتهمين قام كل من " خ.إ.ع" و " ع.ج.إ" و " ص.ا.ع" و "ع.إ.ع" بعقد العزم على أخذ الثأر فأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش، وأعد المتهم الأول سيارة لانتقالهم، وقام المتهم الرابع بقيادتها وتوجهوا إلى المكان الذي يوجد فيه المجني عليه "م.ك.إ" وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبه فسقط قتيلًا، وعندما حاول المجني عليه الثاني "س .ع.ف " مقاومتهم أطلقوا عليه النيران مما أدى إلى إصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح التي حددت التأجيل لجلسة 20 أغسطس لمحاكمتهم.

محكمه جنايات مطروح مطروح قتل قسم شرطة الضبعة الضبعة

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