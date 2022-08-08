حبس عاطلين فى الإسكندرية لحيازتهما 420 طربة حشيش

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وزنت 42 كيلوجراما، بقصد الاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطلين تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات، بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشها عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش بعدد 420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلوجراما، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2٫940٫000 مليون جنيه تقريباً، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في القضية.