الإثنين 08 أغسطس 2022
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حوادث

الانسحاب من الدفاع عن قاتل نيرة أشرف.. فريد الديب يرد

فريد الديب
فريد الديب
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نفى المحامي فريد الديب ما تردد من أنباء عن انسحابه من الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، مؤكدًا: «لا أساس لها من الصحة، وأنَّها مجرد شائعات من شأنها تعطيل سير الإجراءات القانونية للطعن على الحكم».

وأكّد «الديب»، خلال بيان أصدره مكتبه، استمراره في الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة في عز النهار، قبل أن تقضي محكمة جنايات المنصور بإعدامه شنقًا بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية الذي كان رأيه موجبًا للقصاص شرعًا.

ولفت البيان إلى أنَّ فريد الديب ما زال مستمرًا في دفاعه عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف، مضيفًا أنَّه من المقرر إيداع أسباب الطعن خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا في آخر يوم محدد من قبل المحكمة للطعن على حكم الإعدام.

ويأتي بيان مكتب المحامي فريد الديب عقب 33 يومًا من صدور الحكم بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، في انتظار تقديم محامي الدفاع طعنا على الحكم في الآونة الأخيرة لتبحث محكمة النقض إمكانية إعادة النظر في الحكم من عدمها. 

المحامي فريد الديب نيرة أشرف قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة محمد عادل جامعة المنصورة

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