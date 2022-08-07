الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

استعانت بحلاق فى قتل زوجها والجنايات تعاقبهما بالإعدام

إعدام
إعدام
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمها بالإعدام شنقًا لربة منزل وحلاق؛ بتهمة قتل زوج المتهمة الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، وأحمد سعد.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين  "س.م"، ربة منزل، و"س. م"، حلاق"، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ لزوج المتهمة الأولى.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم الثاني بالتعدي على المجني عليه بالضرب بالعصا والشوم، أثناء نومه، بمنزله دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، عقب توجهه لمنزل المجني عليه، في تواجد المتهمة الأولى.

محكمة جنايات سوهاج الإعدام شنق ا ربة منزل حلاق المستشار عماد سامى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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