مقتل وإصابة 3 فى مشاجرة بين أولاد عمومة بإسنا

وقعت مشاجرة بين أولاد العمومة بالأسلحة النارية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك لخلافات بينهم على قطعة أرض بين قريتي الحلة والدير على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة ثالث بطلق ناري، وتم نقل جثماني المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا، والمصاب لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.. حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترجع البداية لتلقي اللواء هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أولاد عمومة على قطعة أرض بين الحلة والدير فى عزبة رزق على الطريق الصحراوي، مما أسفر عن مقتل كل من "س .أ"، مقيم بقرية الدير، و"على.م" مقيم بقرية الدير، وإصابة "رزق.م"، وتم نقل جثماني المتوفيين لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمهما لذويهما والتصريح بالدفن، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لإجراء الفحوصات الطبية وتلقى العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا من ضبط المتهمين الأساسيين فى إطلاق النيران وعدد من طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.