الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة بطريق البلاجات بالإسماعيلية

جثة
جثة
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لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة في طريق البلاجات بمنطقة البهتينى بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص على طريق البلاجات بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بعد الحادث.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أحمد عبده إبراهيم - 57 عامًا - يقيم في البهتيني دائرة مركز الإسماعيلية بإصابات خطيرة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي بالإسعاف أثناء نقله للمستشفى ولم يستجب وتم تأكيد الوفاة عند وصوله المستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

طريق البلاجات منطقة البهتينى محافظة الإسماعيلية

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وائل لطفي

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