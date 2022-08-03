روسيا: نعمل على استقرار الوضع فى ناغورنى قره باغ

اتهمت روسيا أذربيجان، الأربعاء، بانتهاك وقف إطلاق النار في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه، معلنة أن جنودها لحفظ السلام المنتشرين في المنطقة يحاولون "تحقيق استقرار" الوضع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه "في منطقة ساريبابا انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار".

وأضافت، أن "قيادة قوة حفظ السلام الروسية تتخذ مع ممثلين عن أذربيجان وأرمينيا خطوات لتحقيق الاستقرار".

وكان الجيش الأذربيجاني أعلن في وقت سابق اليوم، أنه شن عملية أطلق عليها اسم "انتقام" ردًا على التحركات الإرهابية غير المشروعة للمجموعات الأرمنية المسلحة في أراضي أذربيجان التي أدت إلى مقتل جندي أذربيجاني.