الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة «عهدي فضلي» في الكسب غير المشروع

محاكمة «عهدي فضلي»
محاكمة «عهدي فضلي»
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مدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم على محمد عهدى فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، فى اتهامهما بالكسب غير المشروع، وأجلت نظر القضية لجلسة 27 أغسطس. 

وتضمن أمر إحالة المتهمين، للمحاكمة، أن عهدى فضلى استغل سلطات منصبه، فى تمكين هاني كامل من الاستمرار فى القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره فى عمله، وأنه تحصل على عائد إعلانات قدره 8 ملايين و262 ألفًا و178 جنيهًا، فيما حصل هانى كامل على 12 مليونًا و772 ألفًا و137 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الصحافة واللوائح المعمول بها فى المؤسسة.

المؤسسة استغل سلطات منصبه عهدى فضلى محكمة جنايات القاهرة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق

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