واشنطن بوست: الظواهرى كان فى منزل بالحى الدبلوماسى فى كابل

كشفت “العربية” في خبر عاجل لها نقلا عن صحيفة واشنطن بوست أن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة كان في منزله بالحي الدبلوماسي في العاصمة كابل بأفعانستان وقت تنفيذ الغارة الجوية التي استهدفته.

وكشفت شبكة "فوكس نيوز"عن مسؤول أمريكي وصفته بالكبير، اليوم الثلاثاء، تفاصيل ملابسات مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، الذي لقي حتفه في غارة بأفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

وحسبما نقلت “سكاي نيوز”، فإن المسؤول الذي لم يجر ذكره، أكد أن العملية جرى تنفيذها بطائرة مسيرة، قائلا إنها لم تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف أن زعيم تنظيم القاعدة لقي حتفه في عمليات من تخطيط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إي".