الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مسن ملقاة فى الشارع بالسيدة زينب

جثة
جثة
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تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تحريات مكثفة لفك غموض وملابسات العثور على جثة مسن مجهول الهوية ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مجهول الهوية في العقد السابع من عمره ملقاة في الشارع، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة جثة مسن السيدة زينب مجهول الهوية قسم شرطة السيدة زينب

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