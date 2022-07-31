الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

قرار من النيابة بشأن المتهمة بقتل عشيقها بكرداسة

قتل
قتل
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة ربة منزل وزوجها العرفى لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل عشيقها بمنطقة كرداسة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل الشقة محل سكنه بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "خالد ق" الشهير بـ"شيكا" ميكانيكي، وبه آثار خنق وتعذيب بالكهرباء ومقطوع جزء حساس من جسده ويقيم بمفرده وغير متزوج.

وأظهرت الكاميرات رجلا وسيدة حال خروجهما من محل سكن المجني عليه وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية مع ربة منزل منذ 8 سنوات وينفق عليها وعلى طفلتها دون زواج، ومنذ قرابة 3 سنوات تزوجت عشيقته بشاب وظلت علاقة المجني عليه بالسيدة مستمرة، وكانت توهم زوجها بأنها لدى شقيقتها وتذهب إلى منزل المجني عليه لممارسة الرذيلة.

في الآونة الأخيرة حاولت العشيقة إنهاء تلك العلاقة، لكن المجني عليه رفض وهددها بفضح أمرها، فاستعانت تلك السيدة بزوجها وأوهمته بتعرض المجني عليه لها وطلبه منها إقامة علاقة غير شرعية معها وأقنعت زوجها بقتله.

في سبيل ذلك قامت بالذهاب إلى منزل المجني عليه وصعد خلفها زوجها وقاما بقتل الميكانيكي وقطع جزء حساس من جسده بـ"موس"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وزوجها واقتيادهما إلى ديوان المركز.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مركز شرطة كرداسة العثور محكمة الجنايات خنق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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