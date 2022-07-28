الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مُسنة داخل منزلها فى بورسعيد

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية فى بورسعيد، من تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مُسنة متوفية منذ 5 أيام، مساء اليوم الخميس، داخل منزلها في منطقة الأمين الجديد بنطاق حي المناخ. 

كان قد تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بعثور الأهالى على جثة سيدة متحللة داخل منزلها، وعلى الفور توجه رجال الإسعاف والمباحث إلى منطقة الأمين الجديد.

ويقوم رجال الإسعاف بنقل جثة “ك.ع”  67 سنة، بمساكن الأمين الجديد  إلي مشرحة مستشفي الزهور المركزي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وجار تحرير محضر بالواقعة ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

الأجهزة الأمنية بورسعيد تحرياتها جثة سيدة م سنة

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وائل لطفي

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