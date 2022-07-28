الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 15 بحادث على الطريق الصحراوي بأسوان

حادث على الطريق الصحراوي
حادث على الطريق الصحراوي بأسوان
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لقى شخص مصرعه وأصيب 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى والجثة للمشرحة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان القاهرة" بالقرب من منطقة الكرابلة التابعة لنطاق مركز إدفو شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، ووجه الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق الإسعاف، بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ونقل جثة المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص لطريق الصحراوي محافظة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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