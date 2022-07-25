الإثنين 25 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب مينى باص فى ترعة المريوطية

حادث انقلاب ميني
حادث انقلاب ميني باص في ترعة المريوطية
ads

تنشر «الدستور» أسماء الضحايا والمصابين في حادث سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين.

وأسفر الحادث عن وفاة «ميادة ربيع  12 سنة، نوارة غريب 20 سنة، وإصابة إخلاص فرج 35 سنة من وتقيم بسقارة، عيد أيمن حامد إمام 15 سنة سقارة، رجب أحمد محمد 65 سنة وتقيم بميت رهينة، إيمان عصام عبد الموجود 14 سنة سقارة، زينب علاء فيصل 18 سنة سقارة، هبة محمود عبد العظيم 38 سنة جرح متهتك بفروة الرأس، فرحة حسن محمود 13 سنة سقارة، حسنة فاروق أحمد 53 سنة سقارة، إبراهيم محمد محمود 16 سنة الصف، نورهان رمضان مرسي مصطفى 15 سنة سقارة كدمات بالكتف وجرح قطعي طوله 10 سم بالساق من الأسفل، محمد سعيد كامل 27 سنة سقارة، حنان سعيد كامل 30 سنة سقارة، منال إبراهيم محمود 16 سنة سقارة، راوية محمود إبراهيم فايق 37 سنة، فاطمة عبدالفتاح أحمد 17 سنة سقارة، هناء أحمد طه ٢٠ سنة سقارة، رضا عبدالنبى محمد 45 سنة سقارة، ثابت محمد إمام ١٧ سنة، محمود محمد قرني ١٤ سنة الصف، رضا فايد أنور ١٤ سنة الصف، مصطفى فرحان شعبان 18 سنة الصف، محمد سعيد محمد إمام  ١٥ سنة سقارة، محمود محمد محمود الحديري الصف 23 سنة، إسلام نبيل عبدالمجيد مرسي ٢٦ سنة الصف، سائق السيارة، أدهم سعيد أبو سريع 18 سنة سقارة».

أسماء الضحايا المصابين حادث ميني باص ترعة المريوطية البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يوليو 2022

بوابة الأزهر الشريف.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس رسميًا

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب مينى باص فى ترعة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

د. منى حلمى

مشاهد تأملية.. 103 ملايين إله على أرض مصر

جمال-أسعد

الفكر الدينى وجيمس ويب

لواء. محسن الفحام

ثورة يوليو والإعلام الوطنى

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الشعب الفلسطينى ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة

«اشتية» يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف استباحة المدن والقرى الفلسطينية

إصابة عاملين فلسطينيين بالرصاص الحى.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى