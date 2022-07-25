ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب مينى باص فى ترعة المريوطية

تنشر «الدستور» أسماء الضحايا والمصابين في حادث سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين.

وأسفر الحادث عن وفاة «ميادة ربيع 12 سنة، نوارة غريب 20 سنة، وإصابة إخلاص فرج 35 سنة من وتقيم بسقارة، عيد أيمن حامد إمام 15 سنة سقارة، رجب أحمد محمد 65 سنة وتقيم بميت رهينة، إيمان عصام عبد الموجود 14 سنة سقارة، زينب علاء فيصل 18 سنة سقارة، هبة محمود عبد العظيم 38 سنة جرح متهتك بفروة الرأس، فرحة حسن محمود 13 سنة سقارة، حسنة فاروق أحمد 53 سنة سقارة، إبراهيم محمد محمود 16 سنة الصف، نورهان رمضان مرسي مصطفى 15 سنة سقارة كدمات بالكتف وجرح قطعي طوله 10 سم بالساق من الأسفل، محمد سعيد كامل 27 سنة سقارة، حنان سعيد كامل 30 سنة سقارة، منال إبراهيم محمود 16 سنة سقارة، راوية محمود إبراهيم فايق 37 سنة، فاطمة عبدالفتاح أحمد 17 سنة سقارة، هناء أحمد طه ٢٠ سنة سقارة، رضا عبدالنبى محمد 45 سنة سقارة، ثابت محمد إمام ١٧ سنة، محمود محمد قرني ١٤ سنة الصف، رضا فايد أنور ١٤ سنة الصف، مصطفى فرحان شعبان 18 سنة الصف، محمد سعيد محمد إمام ١٥ سنة سقارة، محمود محمد محمود الحديري الصف 23 سنة، إسلام نبيل عبدالمجيد مرسي ٢٦ سنة الصف، سائق السيارة، أدهم سعيد أبو سريع 18 سنة سقارة».