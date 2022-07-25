الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الدور الرابع أثناء نشر الغسيل بحلوان

جثة
جثة
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أمرت نيابة حلوان، اليوم، بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء قيامها بنشر الغسيل، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان.

شهدت منطقة حلوان جنوب القاهرة، مساء الأحد حادثا بشعا، حيث لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع، نتيجة اختلال توازنها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال فتاة تدعى "م.أ"، 14 سنة، مصابة بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطها من علو، وتوفيت جراء إصابتها.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة الضحية ترتدى ملابسها بالكامل، وبها عدة كسور وكدمات.

وتشير التحريات الأولية إلى اختلال توازن الضحية حال توقفها بشرفة منزلها وسقوطها وتجرى مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة فتاة الطابق الرابع نشر الغسيل دفن

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وائل لطفي

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