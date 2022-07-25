الإثنين 25 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء الشهود فى العثور على جثة مسن بالوايلى

جثة
جثة
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أمرت نيابة الوايلي باستدعاء الشهود في العثور على جثة مسن بأحد الشوارع لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكانت النيابة قد أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يرتدي ملابسه كاملة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الوايلي جثة مسن التصريح بالدفن تقرير الصفة التشريحية جثة شاب

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