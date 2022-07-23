السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرع في قتل تاجر.. تجديد حبس عامل 15 يوما بالقليوبية

حبس عامل
حبس عامل
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لشروعه فى قتل تاجر خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية. 

البداية بتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شبين القناطر العام باستقبال تاجر خردة مصاب بجرح طعني بالصدر ادعاء مشاجرة، وجرى تحويله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج. 

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "إ . ا"، تاجر خردة مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بجرح طعني بالصدر، خلال مشادة كلامية بينه وبين "م . ح" عامل ومقيم دائرة المركز بسبب خلافات مالية فيما بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض “سكين”.

ضبط ضباط مباحث المركز المتهم، وجرى نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

قاضي المعارضات محافظة القليوبية عامل تاجر قتل

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