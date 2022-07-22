قبل الاحتفال بذكرى تأسيسها.. أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات

تحتفل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في 30 سبتمبر المقبل بذكرى تأسيسها الـ60.

وفي هذا التقرير تٌستعرض الدستور أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات:-

عن الأسقفية:

تأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلعب الأسقفية دورًا رائدًا في الخدمات الدياكونية للفقراء والمجتمعات المحرومة والمهمشة جميع أنحاء مصر.

رؤية الأسقفية:

مجتمع قادر على استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعًا بالكرامة الإنسانية.

رسالة الأسقفية:

إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية وقيادة التغيير من خلال مشاركة جماعية، سيقود برنامج الأسقفية التغيير من خلال التدخلات الميدانية، ودعم تشكيل الكيانات المحلية.

خلفية تاريخية:

تأسست الأسقفية 30 سبتمبر 1962 ليكون الذراع الاجتماعي والتنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تم رسامة الانبا صموئيل أول أسقف لأسقفية الخدمات ولكن للأسف تم اغتياله ومرت البلاد بفترة من عدم الاستقرار.

خلال الفترة الانتقالية، تم تكليف الأنبا أثناسيوس بقيادة الأسقفية وجعلها ملاذًا آمنًا

في الثاني من يونيو 1985 تم تكليف الأنبا سرابيون بقيادة الأسقفية، ووضع الكثير من الأنظمة، وتعيين خدام من ذوي المهارات وقام بالخدمة على قدم المساواة في كافة المجالات المسكونية والاجتماعية وخدمات تنمية المجتمع.

في أوائل عام 1996، تولى الأنبا يؤانس زمام الأمور وشدد على أهمية العمل الخيري، وبالتالي ابتكر نهجاً جديداً للتنمية الاجتماعية المتكاملة (CID).

في يوليو 2015 تم تكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية، وأعطى اهتماماً خاصاً لتطور وتنمية المجتمعات، بدأ تحديث اللوائح الداخلية وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs).

وأسس مجلس استشاري للأسقفية وبدأت مرحلة جدیدة نحو إعادة هيكلة الأسقفية كمنظمة ذات طابع ديني تخدم المجتمعات المصرية المحتاجة، وفي محاولة لتعزيز الكفاءات، قامت الأسقفية بالاستعانة بفرق من المهنيين المحترفين (لجنة استشارية) لتقديم النصح والإرشاد الإداري والبرنامجي والاستشارات الإدارية، بالإضافة إلي ذلك، تم تعيين مدير تنفيذي من ذوي الخبرة لقيادة فرق العمل والتعاون مع الأنبا يوليوس، في إدارة شئون الأسقفية.

واللجنة مفوضة لتقديم المشورة لقادة الأسقفية بشأن المسائل البرامجية أو الإدارية، تضم اللجنة التطوعية من الدرجة الأولي خبراء مصريين مجالات تطوير البرامج والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة والموارد البشرية والإدارة المالية.

القطاعات الرئيسية للأسقفية:

أولاً: البرنامج الشامل المتكامل لتنمية المجتمع (ICDP):

المكونات الفنية البرامجية:

برنامج الرعاية الصحية الأولية: مساعدة المجتمعات المستهدفة على أن تصبح أكثر صحة وإنتاجية.

برامج التعليم: يتكون من برنامجين فرعين، تعليم الكبار ويهدف إلى تمكين الأميين من تحقيق المستوى التعليمي والثقافي المناسب للقيام بدور فعال مجتمعاتهم. وبرنامج تحسين جودة التعليم لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.

برنامج التنمية الاقتصادية: يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة ومساعدة الشباب لحصول على وظائف مناسبة.

برنامج التنمية الريفية: يعمل على تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني لرفع مستوى معيشة المزارعين.

برنامج البيئية: يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتدابير المناسبة من أجل الحفاظ على البيئة بما ذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

برنامج إطلاق قدرات النشء، ويشمل هذا البرنامج برنامجين أساسيين وهما:

برنامج تنمية الطفولة المبكرة: ويعمل على توفير فرص التعلم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية والفنية للأطفال والتي تقود إلى تنمية روح الابداع وغرس قيم التسامح والتنوع.

برنامج الشباب: يهدف إلى تمكين الشباب القبطي من العمل بشكل فعال في كنيستهم ومجتمعهم.

برنامج تمكين المجتمع والاستدامة: يسعى هذا البرنامج إلي بناء قدرات المجتمعات المستهدفة وتمكينها لتصبح قادرة على تحمل أعباء تنمية نفسها بما يعزز استدامة التنمية بالمجتمعات.

برنامج بناء السلام المجتمعي: يتكون هذا البرنامج من وحدتين:

مناهضة العنف ضد الطفولة: يسعى إلى حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتمكن الأطفال من النمو في مجتمع داعم لنموهم وتطورهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والاستمتاع بطفولتهم.

مناهضة العنف ضد المرأة: يهدف إلى النهوض بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للنساء والفتيات المصريات ودعم تمتعهن بحقوقهن ومناهضة أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي

برنامج رعاية الفئات المستضعفة: يشمل برنامجين أساسين:

برنامج الحياة الأفضل: توفير الوقاية من تعاطي المخدرات، والعلاج، وإعادة التأهيل، والمتابعة مع تعافي المدمنين للمساعدة على الشفاء ومنع الانتكاس.

برنامج خدمة ذوي الإعاقة: رعاية وإعداد المعاقين للاندماج في المجتمع والحصول على مستوى معيشة أفضل.

برنامج الإغاثة: يعمل على توفير تدخل لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية والإرهاب.

برنامج تحسين المسكن: مساعدة أسر المجتمع في الحصول على منزل صحي يؤمن الاحتياجات الأساسية للعائلة.

برنامج تنمية الموارد البشرية: يعمل البرنامج على دعم وتطوير أداء وقدرات العاملين بالأسقفية والمجتمعات.

برنامج الدراسات والبحوث الاجتماعية: دراسة وتقييم المشكلات المجتمعية ورفع الوعي بخصوص جوانب مختلفة من المواطنة والدولة المدنية، تزويد فريق العمل بالأسقفية بأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بتنمية المجتمع والبحث الاجتماعي.

برنامج التخطيط والمتابعة: لإنشاء خطط العمل والبرامج الرئيسية والنتائج المتوقعة، ووضع مؤشرات تقدم العمل ببرامج الاسقفية، وجمع بيانات التنفيذ، وتقييم الأداء وضمان انسيابية خطط المرحلة التالية.

ثانياً: الرعاية الاجتماعية

تقديم الدعم للأفراد المحتاجين الذين ليس لديهم موارد. يركز البرنامج بشكل خاص علي مساعدة الأسر ذات العائل الوحيد التي لا تستطيع الوصول إلي الحد الأدنى من الدخل والأرامل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة الذين ليس لديهم تغطية تأمين صحي السجناء وعائلاتهم الأيتام.

الأفراد العاجزون من كبار السن الذين لا يستطيعون العمل وضحايا الكوارث السياسية والطبيعية.

المستفيدون:

تصل خدمات الأسقفية إلي أربعة ملايين مصري من بين الأفراد الأكثر احتياجًا، ويتم التركيز بصفة خاصة ع النساء والشباب والأطفال.

الحوكمة

لدي الأسقفية مجلس استشاري مكون من سبعة أعضاء يقدم المشورة للأسقف والمدير التنفيذي في المواضيع المختلفة.

المستفيدون من فرق العمل والمتطوعون: 415 موظف بالإضافة إلى 1200 متطوع.