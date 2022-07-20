الأربعاء 20 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 فى البنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي المصري 18.92 جنيه، بعد أن أنهى تعاملات الثلاثاء عند 18.85 جنيه للشراء، وهي نفس الأسعار التي وصل لها الدولار خلال تعاملات الإثنين أيضًا.

وارتفع سعر الدولار في الفترة الماضية متأثرًا بقرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة في البنوك وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لمرتين، ثم عاود الارتفاع خلال هذا الاسبوع مع تحريك أسعار المشتقات البترولية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك 

* بلغ سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي 18.88 جنيه، و 18.94 جنيه للبيع.

* بلغ  سعر شراء الدولار في البنك الأهلي 18.88 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

* بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر  18.91 جنيه وكان أعلى سعر شراء بين البنوك، وبلغ  18.99 جنيه للبيع ، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك إيران للتنمية وأيضًا  مصرف أبوظبي الإسلامي.

*بلغ سعر الشراء في البنك الاهلي المتحد 18.90 جنيه وبلغ سعر البيع فيها 18.96 للبيع، وهي نفس الأسعار التي تم التداول عليها في بنوك المشرق وفيصل الإسلامي والعقاري المصري

*بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 18.89 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع .

*  بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي  18.87 جنيه للشراء وسعر البيع 18.93 جنيه.

 

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أسعار العملات الأجنبية  


شهدت أسعار العملات أيضًا ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

* بلغ سعر اليورو اليوم سعرالشراء 19.0781 جنيه، سعر البيع 19.3714 جنيه.

* بلغ سعر الجنيه الإسترلينى للشراء 22.4805 جنيه  سعر البيع 22.7109 جنيه

* بلغ سعر الكرون الدانماركي الشراء 2.5629 جنيه ، سعر البيع 2.602 جنيه .

* بلغ سعر الكورن النرويجي  سعرالشراء 1.8639 جنيه، سعر البيع 1.8953 جنيه.

* سعر الفرنك السويسري سعرالشراء 19.2583 جنيه ، سعر البيع 19.4928 جنيه .

*سعر الين الياباني للشراء 13.6209 جنيه،  وسعر البيع 13.7318جنيه.

*سعر الدولار الأسترالي للشراء 12.823 جنيه مصري، سعر البيع 13.0082 جنيه مصري .

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سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك اسعار العملات الاجنبية سعر الجنيه الاسترليني سعر اليورو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

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