الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 19 يوليو 2022 فى البنوك والمصارف

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
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سعر الدولار في مصر من أكثر ما يقلق المستثمرين حاليًا سواء المستثمرين أو المواطنين العاديين لا سيما أنه يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر سواء المستوردة أو المحلية، ويزيد التوتر بسبب ما اتخذته روسيا بشأن تصدير النفط بالروبيل لألمانيا وغيرها من دول أوروبا، مما يجعل المستخدمين يتسألوا عن تحديثات سعر الدولار لحظة بلحظة.

 

 سعر الدولار في مصر 19 يوليو 2022 

الجدير بالذكر أن  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد استقر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 -7-2022، بعدما سجل أمس الاثنين ارتفاعا ملحوظا بلغ 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

وفي السطور الأتية يرصد الدستور تحديثات  أسعار الدولار في التعاملات البنكية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022.

 

وجاء سعر الجنيه المصري أمام الدولار اليوم  في البنوك والمصارف العاملة في  مصر اليوم الثلاثاء كما يلي:

تعرف على أسعار الدولار اليوم الإثنين 18-7-2022 فى البنوك

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصرية في البنك الأهلي المصري الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري " أكثر البنوك المحلية في حجم التعاملات ": 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك مصر  الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك القاهرة الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib  الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي: 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

 

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجري كول الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول: 18.84 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحدة: 18.83 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني الثلاثاء:

 

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

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