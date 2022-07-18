لوشن مخصص للأطفال .. أغراض أساسية لابد منها في المصيف

بالتزامن مع دخول الصيف وذهاب العديد من الأشخاص والعائلات للمصايف المختلفة والمتنوعة من بينها مرسى مطروح، اسكندرية، الساحل الشمالي وغيرها من المصايف لابد من تحضير الشنطة المثالية للاستمتاع بإجازة سعيدة بالنسبة للعديد من الفتيات اللاتي يتحيرن في اختيار أدوات الشنطة المناسبة للسفر لذا توضح عائشة باشا فاشون بلوجر ما هي الأغراض الأساسية لمصيف مثالي.

اختيار ملابس خروج لا تحتاج للكي حتى يكون الأمر سهل وبسيط .

البعد عن الملابس الغامقة في اللون واختيار الملابس الفاتحة للتصوير أمام البحر وكذلك للجلوس أمام الشاىء والخروجات الليلية العديدة.

اختيار الملابس القطنية للنوم بها وتجهيز ملابس النوم والملابس الداخلية .

تجهيز صن بلوك مناسب للبشرة وزيت للشعر ، مزيل عرق، غسول للبشرة ومناديل معطرة واستشوار وبيبي ليس، طاقية للبحر ونضارة شمس ومراية صغيرة .

لا تنسى ملابس البحر ومستلزماته من المايوهات والبرانس والقبعات والشباشب بالإضافة إلى شنطة بحر خفيفة فى الحمل وذات حجم مناسب.

لا تنس تجهيز أدوات البحر وتشمل العوامات والجاكت الخاص بالبحر وبونيهات الشعر ونظارات المياه.

أما عن أدوات العناية بالشعر تشمل (فرشاه - مشط - كريم أو زيت الشعر - توك الشعر للبنات - وفرش الأسنان).

ولابد من التركيز فيما يخص أغراض الأطفال إن وجدوا في المصيف من كابات، ملابس إضافية ، ونضارات للمياه والعوامات الخاصة بهم وكرة للعب وألعاب البحر والشبشب وكريم واق للشمس مخصص للأطفال.

كما لا يجب الاعتماد أولًا وأخيرا على الطعام من الخارج خلال المصيف بل لابد من تدخل الطعام المصنوع في المنزل لضمان جودته وعدم تعرض الأطفال للنزلات المعوية .

اصطحاب الأدوية الأساسية مثل دواء مخصص للنزلات المعوية، دواء مخصص للمغص ، دواء للصداع ومسكن للألم، وخافض حرارة ، ولزق جروح وضمادة وشاش ومحلول مخصص للتطهير تجنبًا لأيا طوارىء يمكن حدوثها .