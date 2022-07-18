طالب يتعرض لحادث سير أثناء ذهابه إلي لجان الامتحان بالعريش

تعرض طالب إلى حادث سير ، أثناء ذهابه إلي لجان امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الجاري ، بمدرسة الشهيد عاصم أحمد حسن بالعريش شمال سيناء، وذلك قبل بدء الامتحان .

حيث تم نقل الطالب إلى مستشفى العريش العام لعمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وعاد الطالب ليؤدي الامتحان .

وقد اطمأن حمزه رضوان وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، على الطالب ، اثناء جولته للمرور علي اللجان ، بتوصيل الطالب إلى مكان إقامته بعد أداء الامتحان.

وأدى اليوم الإثنين طلاب الصفين الأول والثاني الإمتحانات في مادة العلوم في الفترة الأولى وبلغ عدد الطلاب الصف الأول (٢٧) طالب ونسبة الحضور بلغت (٩٦٪) تقريباً وبلغ عدد طلاب الصف الثاني (٢٧) طالب ونسبة الحضور (٨٥٪) تقريباً وقد أدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية في مادة الرياضيات وبلغ عدد طلاب الصف الأول (٣١) طالب ونسبة الحضور (٩٧٪) تقريباً

وعدد طلاب الصف الثاني (٣٠) طالب ونسبة الحضور (٨٧٪) تقريباً .