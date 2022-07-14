ضبط 12 متهمًا فى واقعة تعذيب طفلة الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضرباً بالعصى.

جاء ذلك بعد أن حددوا هوية المتهمين عقب انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مربوطة وتتعرض للضرب المبرح والتعذيب.

وتوصلت تحريات مباحث الإسماعيلية بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية إلي مرتكبي الواقعة في منطقة الفردان التابعة لدائرة قسم ثان.

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط 12 شخصا من المتهمين بارتكاب الواقعة وشهود العيان عليها وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحررت محضر بالواقعة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة وبدء التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة عن أن الفيديو تم تصويره منذ عام ونصف تقريبا بسبب اعتياد الطفلة على الهرب وترك المنزل.

وأشارت التحقيقات الأولية في الواقعة إلى قيام خال الطفلة بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود خلاف بينه وبين المتهم بالاعتداء بالضرب على الفتاة خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر إن ناشر الفيديو كان على علم بواقعة الضرب منذ عام ونصف ولم يتقدم بأي بلاغ للجهات المختصة .