الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بفارق 18 صوتًا.. «سوناك» يحل أولًا فى تصويت المحافظين لخلافة «جونسون»

ريشي سوناك
ريشي سوناك
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قال مسؤول في حزب المحافظين إن وزير المالية البريطاني المستقيل ريشي سوناك، تصدر اليوم الخميس، الجولة الثانية من التصويت الداخلي لحزب المحافظين لاختيار المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، متقدمًا على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت، مع تقليص العدد إلى خمسة.

وحصل ريشي سوناك على 101 صوت من أصوات نواب حزب المحافظين وبيني موردنت على 83 صوتا، وحلت وزيرة الخارجية ليز تراس ثالثة مع 64 صوتًا.

واستُبعدت المدعية العامة سويلا برافرمان المكلّفة تقديم الاستشارة القانونية للحكومة، من السباق إثر حصولها على 27 صوتًا، فيما بقيت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك والنائب توم توغندهات وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في السباق بحصولهما على 49 و32 صوتًا على التوالي.

ومن المقرر إجراء جولات تصويت آخر الأسبوع المقبل، إذ يحاول حزب المحافظين الحاكم تصفية قائمة المرشحين والإبقاء على اثنين منهم فقط قبل بدء العطلة البرلمانية في 21 يوليو.

 وسيتم اختيار رئيس للحزب من بينهما في تصويت مخصص للمنتسبين إلى الحزب فقط، على أن يتمّ الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر.

حزب المحافظين وزير المالية البريطانى ريشي سوناك بوريس جونسون وزير المالية البريطاني المستقيل

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وائل لطفي

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