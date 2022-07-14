روسيا: إعادة تشغيل خط «نورد ستريم 1» تعتمد على إجراءات الغرب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن إعادة تشغيل خط الأنابيب المهم "نورد ستريم 1" بعد انتهاء فترة صيانته التي تستمر لمدة 10 أيام والتي من المفترض أن تنتهي الأسبوع المقبل، تعتمد على الإجراءات التي يتخذها الغرب.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "بالنسبة لتشغيل خط أنابيب الغاز في المستقبل، فسيعتمد الكثير على شركائنا، من حيث طلب الغاز أو من حيث منع الآثار السلبية للإجراءات التقييدية غير القانونية".



وأشارت زاخاروفا تحديدا إلى موضوع توربين لخط الأنابيب الذي تم إرساله للإصلاح في كندا.



وقد تم تأجيل عودته إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية، وذلك على الرغم من أن كندا أصدرت إعفاء يسمح بتسليمه إلى ألمانيا.



ويخشى المسؤولون الألمان حاليا أن موسكو ربما لن تعيد تقديم إمدادات الغاز عبر خط نورد ستريم 1 بمجرد انتهاء فترة الصيانة الرسمية في في 21 يوليو الجاري.



ويشار إلى أن ألمانيا تعتمد بقوة على واردات الغاز الروسي، التي تراجعت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عن استعادة جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية بأوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الجنود الروس يقومون بدوريات قتالية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

وأضافت وزارة الدفاع أن الحياة بدأت تدب في الأسواق، وخدمات المدينة بدأت في العودة إلى مسارها الطبيعي تدريجيًا.

وحسب الوزارة، تستقبل منطقة خاركيف عدة مئات من الأطنان من البضائع الإنسانية من روسيا شهريا، وتصل قوافل المساعدات الإنسانية أسبوعيا، وميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير فصيلة من مدافع «M 777» أمريكية الصنع في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وإسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين فوق دونيتسك، أمس.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية الخميس، إنهم دمروا بطارية من راجمات الصواريخ في منطقة سلافيانسك، وفصيلة منها في منطقة أخرى في أراضي دونيتسك، بالإضافة إلى فصيلة من مدافع هاوتزر «M-777» أمريكية الصنع في مواقع إطلاق النار في خاركيف.