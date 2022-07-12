الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية مكثفة بمحيط الفنادق والمنشآت السياحية لمنع الزحام

المرور
المرور
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كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من خدماتها في محيط الفنادق والمنشآت السياحية، لسحب أي كثافات مرورية وتحقيق الانضباط المروري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي شدد على التواجد المروري المكثف بكافة الطرق والمحاور، تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى. 

وانتشرت الخدمات المرورية بالقاهرة، تنفيذًا للخطة الموضوعة تحت إشراف اللواء عمرو بيلي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بمختلف ميادين وشوارع العاصمة، وأمام الحدائق والمتنزهات ودور السينما والفنادق السياحية، تحت إشراف اللواء خالد عمارة وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة لقطاع الشمال، من خلال القيام بحملات مكثفة. 

وشهد محيط الفنادق الكبرى بوسط العاصمة، توجدًا مروريًا مكثفًا، حيث قامت الخدمات المرورية بمنطقة عبد المنعم رياض، بإشراف المقدم محمود عبدالوهاب رئيس وحدة المرور الميداني، بتسيير حركة المرور في شوارع المنطقة بالكامل، ومنع وقوف السيارات أمام الفنادق، وتحرير مخالفات للسيارات المتوقفة في الممنوع، والدراجات النارية المخالفة. 

كما تم متابعة حركة المرور على الطرق الرئيسية، وتسيير الحركة بشكل منتظم، وهو ما ساهم في تحقيق انسيابية في حركة المرور، فضلاً عن تمركز الخدمات المرورية، والأوناش في الأماكن المخصصة لها، لرفع السيارات المعطلة فورًا، لمنع أي كثافات مرورية.

مرور القاهرة كثافات مرورية الانضباط المروري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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