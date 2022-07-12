إصابة سائق جراء تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكى بالغربية

شهد طريق "زفتى ـ السنطة" بالغربية إصابة سائق دراجة نارية "موتوسيكل" بجروح وسحجات إثر اشتعال النيران فيها عقب وقوع حادث تصادم مع سيارة ملاكي مما أدى لانفجارها واشتعال النيران بها، الأمر الذى تسبب في توقف الحركة المرورية على طريق زفتي -السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران في دراجة بخارية بطريق زفتى السنطة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز زفتى وسيارتا إطفاء وإسعاف ورجال الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

بالمعاينة تبين إصابة سائق الدراجة النارية وتم نقله إلى المستشفى العام بزفتي، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة مما أدى لوقوع التصادم بين الدراجة النارية وسيارة ملاكي.

تمت إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي السيارات ورفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة.