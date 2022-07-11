الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة سيارة في حي المعادي

حبس عاطل
حبس عاطل
ads

قررت نيابة المعادى، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي، بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان باكتشافه سرقة سيارته عقب تركها وبداخلها مفتاح التشغيل بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- كروت بنكية– بطاقة رقم قومي- رخصة قيادة وتسيير- مفتاح سيارة.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما أقر بإرتكابه واقعة سرقة حقيبة بداخلها باقى المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

نيابة المعادي حبس عاطل سرقة سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

بقوة القانون.. حظر إبقاء المساكن الخالية دون استغلال

مصرع طالب أسفل قطار في قنا

توقف الإمدادات.. بدء صيانة أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

«البترول»: برنامج متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمواقع العمل

ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني لـ18 قتيلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا