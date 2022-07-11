الإثنين 11 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة رضيعة غرقًا في ترعة بمحافظة سوهاج

غرقا
غرقا
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لقيت طفلة رضيعة في الثانية من العمر مصرعها، غرقًا بترعة الصليبة بناحية قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء لهوها على حافة الترعة تم انتشال الجثة بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة طفلة غرقًا في ترعة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق الطفلة «فايزة. ر. ب. ح. م»، عامين، وتقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وبسؤال والدها «رمضان. ب. ح. م»، 52 سنة، عامل، ووالدتها «سوسن. ز. ا»، 39 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة على حافة الترعة المواجهة للمنزل، انزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.

طفلة رضيعة ترعة الصليبة قرية البربا

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