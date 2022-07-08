قبل العيد.. 3 نصائح للعناية بالشعر بعد وضع الحناء دون جفاف

مع ظهور اللون الأبيض في الشعر، يلجأ الكثير إلى استخدام الحناء، إلا أن المواد الكيميائية الموجودة بها قد تؤثر سلبًا على الشعر وتؤدي إلى تلفه ويصبح جافًا، وفي السطور التالية، تقدم «الدستور» بعض النصائح للاعتناء بالشعر بعد وضع الحنة، وفقًا لموقع "livehindustan".

استخدام الأملا واللبن الرائب مع الحناء

يمكنك العناية بالشعر بشكل عميق من خلال خلط مسحوق الحناء، مع إضافة اللبن الرائب أو البيض مما يعمل على إفادة الشعر ويمنع الجفاف، ويمكن أيضًا خلط زيت Amla أو زيت اللوز.

الاستعانة بزيت الزيتون وجوز الهند

لعلاج جفاف الشعر وإزالة القشرة، يمكن إضافة اللبن الرائب مع خلط ملعقتين من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند في وعاء من اللبن الرائب، ثم نضيف بضع قطرات من الليمون، ويُترَك الخليط لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم يُغسَل الشعر جيدًا بشامبو خفيف.

خلط الموز مع الحناء

للحصول على شعر ناعم، يمكن خلط الموز مع الصبار وإضافة أي نوع من زيوت الشعر، واتركيه على الشعر لمدة نصف ساعة.

البيض والخل وزيت الزيتون.. هذه الوصفة فعالة أيضًا في جعل الشعر لامعًا وناعما، أولًا اصنعي عبوة بخلط زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون والخل في بياض البيضة، واتركيها على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الشعر جيدًا.