الأربعاء 06 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مراقب صحي بسوهاج بحوزته أقراص مخدرة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وسط الصعيد بالتعاون مع هيئة الرقابة على الدواء مراقب صحي بمركز جهينة ويعمل بصيدلية غير مرخصة بحوزته كميات من الأقراص المخدرة والخاصة بالصحة النفسية ومنشطات جنسية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والتربح وتولت الأجهزة المختصة التحقيق.

تم إلقاء القبض على المتهم ويدعى "محمود م أ خ" مواليد عام 1988 ويعمل مراقب صحي بالإدارة الصحية بجهينة ومقيم قرية الطليحات مركز جهينة ويعمل بصيدلية  بدون ترخيص وبحوزته 43 قرص تامول و1710 أقراص جدول الصحة النفسية والعصبية 440 أدوية تأمين صحي 1300 منشطات جنسية بإجمالي 3493 أدوية متنوعة ومبلغ 18320 جنيها وهاتف محمول بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء بسوهاج.

مكافحة المخدرات الرقابة على الدواء مراقب صحي مركز جهينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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