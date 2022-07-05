الثلاثاء 05 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لسيدة وعشيقها في قتل زوجها بالإسكندرية

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سيدة وعامل، بالإعدام شنقًا بتهمة قتل زوجها في منطقة العامرية.

تعود أحداث الواقعة فى القضية رقم 18864 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد العثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة محل سكنه بمحل إقامته دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهمة الثانية "ا.ف.ص" 26 سنة ربة منزل، بالاتفاق مع المتهم الأول "م.أ.ح" 20 سنة عامل لقتل المجنى عليه "م.م.ص" زوج المتهمة الثانية ونفاذا لتفكيرهم الشيطانى بعد أن تعرف المتهم الأول على المتهمة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى حضر المتهم الأول من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية بمحل سكنها.

قامت المتهمة بإخفائه داخل الشقة حتى عاد المجنى عليه زوجها وعندما استغرق فى نومه أمدت المتهمة الثانية المتهم الأول بسلاح أبيض سكين وقيدها بحبل لإبعاد الشبهة عنها وفق تخطيطهما المسبق، وتوجه المتهم إلى غرفة نوم زوجها حيث عاجله بعدة طعنات بالرقبة والكتف واليد اليسرى وأماكن متفرقة التى أودت بحياته.

وبتكثيف التحريات دلت على قيام المتهمة والمتهم الأول بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

إتاحة النيل لكل المصريين حق دستوري

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الفني.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازات شهر يوليو

موعد إجازة عيد الاضحى 2022 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

بوابة التعليم الفني| نتيجة شهادة دبلوم صنايع برقم الجلوس 2022

بالاسم.. بوابة مركز المعلومات نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2022

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى بعد قليل (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

ناتو شرق اوسطي

جلال حمام

كلمات نبيلة.. فى أيام فضيلة

صفوت البياضي

تحذير من السيء إلى الأسوأ

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. المرشد الناعم

حسين دعسة

برغم عجز توريد الالتزامات الدولية: الملك عبدالله الثاني :.. أزمة اللاجئين واقعا يوميا لا يمكن تجاهله

محمود خليل

الأنصارية الحديدية.. نسيبة بنت كعب

منى رجب

بسنت حميدة.. أيقونة التفوق

كريم فرغلى

المشاهير ليسوا ملائكة

صور

افتتاح الرئيس السيسى للقطار الكهربائى ومحطة عدلى منصور

عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلى وبتروجيت

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل