الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 18 مصابًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية

طالبت جهات التحقيق الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" على طريق الإسماعيلية الصحراوي، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد انتهت، منذ قليل، من رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس - مينى باص-، أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بالإسماعيلية .

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 18 آخرين وتم نقل المتوفي إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.