السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مكتب التعليم المسيحي بأسيوط يطلق أعمال البانوراما الصيفية

كنيسة
كنيسة
ads

أطلق مركز التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي للإيبارشية، أعمال البانوراما الصيفية لنشاط التربية الدينية المسيحية، تحت عنوان "أسرار كنيستنا السبعة.. إيمان وحياة".

تقام فعاليات البانوراما لمدة خمسة أيام تكوينية، تشمل مختلف المراحل العمرية المختلفة من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

وتنفذ كنائس الإيبارشية أنشطة البانوراما، تحت إشراف الآباء الرعاة. وكان مركز التعليم المسيحي بالإيبارشية، قد أعد محاضرات البانوراما، بالتعاون مع عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بجانب إصدار كتاب الخادم، وكتيبات للمخدومين.

تتناول البانوراما خمسة لقاءات دينية وهي: "مقدمة الأسرار وشرح سري المعمودية والتثبيت"، "سر الإفتخارستيا"، "سر التوبة والاعتراف"، "سر مسحة المرضى"، وأخيرًا "سري الزواج والكهنوت". يصاحب اللقاءات الدينية عددًا من وسائل الإيضاح، التي تخدم أهداف اللقاءات.

وعن أعمال البانوراما، قال القمص أنجليوس شحاتة، مدير مركز التعليم المسيحي بأسيوط: لقد اخترنا صيف هذا العام ٢٠٢٢، حتى نقدم لخدامنا، ومخدومينا بانوراما عن الأسرار الكنسية السبعة، حتى يدركوا أهمية الأسرار المقدسة، وقوة ممارستها على حياتهم الروحية.

وأضاف: نشكر كذلك كل من تعب وتعاون معنا في إعداد اللقاءات الدينية، وخاصة أمناء الخدمة، وإخواتنا الراهبات الكرمليات للقديسة تريزا للطفل يسوع، وأيضًا مجمع الآباء الكهنة.

وتابع الأب أنجليوس: نقدر أيضًا جهود العاملين بمكتب التعليم المسيحي الإيبارشي في إعداد اللقاءات والأنشطة. واختتم حديثه قائلًا: نطلب من الله الآب في اسم ابنه يسوع المسيح، أن يهب الجميع خدامًا ومخدومين، قوة من الأعالي، من أجل خدمة رسالة المحبة والخلاص، خاضعين لعمل الروح القدس في حياتهم ورسالتهم المقدسة".

الأنبا كيرلس المرحلة الثانوية إيبارشية أسيوط اقباط الكاثوليك الانبا كيرلس وليم كنائس الايبارشية سري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022.. تفاصيل

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المثقفون والإخوان فى يونيو

ماجد حبته

المنتدى الحضرى العالمى

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

وفاة أكبر الأسيرات سنًا فى سجون الاحتلال

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية