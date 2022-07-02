مكتب التعليم المسيحي بأسيوط يطلق أعمال البانوراما الصيفية

أطلق مركز التعليم المسيحي بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، تحت رعاية الأنبا كيرلس وليم، المدبر البطريركي للإيبارشية، أعمال البانوراما الصيفية لنشاط التربية الدينية المسيحية، تحت عنوان "أسرار كنيستنا السبعة.. إيمان وحياة".

تقام فعاليات البانوراما لمدة خمسة أيام تكوينية، تشمل مختلف المراحل العمرية المختلفة من مرحلة حضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

وتنفذ كنائس الإيبارشية أنشطة البانوراما، تحت إشراف الآباء الرعاة. وكان مركز التعليم المسيحي بالإيبارشية، قد أعد محاضرات البانوراما، بالتعاون مع عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بجانب إصدار كتاب الخادم، وكتيبات للمخدومين.

تتناول البانوراما خمسة لقاءات دينية وهي: "مقدمة الأسرار وشرح سري المعمودية والتثبيت"، "سر الإفتخارستيا"، "سر التوبة والاعتراف"، "سر مسحة المرضى"، وأخيرًا "سري الزواج والكهنوت". يصاحب اللقاءات الدينية عددًا من وسائل الإيضاح، التي تخدم أهداف اللقاءات.

وعن أعمال البانوراما، قال القمص أنجليوس شحاتة، مدير مركز التعليم المسيحي بأسيوط: لقد اخترنا صيف هذا العام ٢٠٢٢، حتى نقدم لخدامنا، ومخدومينا بانوراما عن الأسرار الكنسية السبعة، حتى يدركوا أهمية الأسرار المقدسة، وقوة ممارستها على حياتهم الروحية.

وأضاف: نشكر كذلك كل من تعب وتعاون معنا في إعداد اللقاءات الدينية، وخاصة أمناء الخدمة، وإخواتنا الراهبات الكرمليات للقديسة تريزا للطفل يسوع، وأيضًا مجمع الآباء الكهنة.

وتابع الأب أنجليوس: نقدر أيضًا جهود العاملين بمكتب التعليم المسيحي الإيبارشي في إعداد اللقاءات والأنشطة. واختتم حديثه قائلًا: نطلب من الله الآب في اسم ابنه يسوع المسيح، أن يهب الجميع خدامًا ومخدومين، قوة من الأعالي، من أجل خدمة رسالة المحبة والخلاص، خاضعين لعمل الروح القدس في حياتهم ورسالتهم المقدسة".