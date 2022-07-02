أسقف كنائس عزبة النخل يلتقي مع كهنة المنطقة لمناقشة أحوال الرعية

اجتمع الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، صباح اليوم، عقب القداس الإلهي، مع مجمع كهنة كنائس عزبة النخل والمرج.

بدأ اللقاء بالترحيب بالآباء كهنة كنائس المرج لانضمامهم لخدمة نيافته، ثم دار الحوار حول اهتمام الكاهن بالنفس البشرية والبحث عن الكل وتفعيل دور مكاتب المصالحات الأسرية بالكنائس وبعض الأمور الإدارية والرعوية.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل ، والذي يستمر حوالي 29يوم خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطي، والذي يحل به عيد الرسل.

وفي سياق آخر، احتفل الأقباط، بعيد الخمسين أو عيد العنصرة، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية، ومن الطقوس البارزة هذا العيد ما يعرف بصلاة السجدة.

وأقامت الكنائس صلوات القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العنصرة المجيد، الذي يسبق صوم الرسل، على أن تبدأ في المساء صلوات السجدة.