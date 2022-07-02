السبت 02 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف كنائس عزبة النخل يلتقي مع كهنة المنطقة لمناقشة أحوال الرعية

كنيسة
كنيسة
ads

اجتمع الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، صباح اليوم، عقب القداس الإلهي، مع مجمع كهنة كنائس عزبة النخل والمرج.

بدأ اللقاء بالترحيب بالآباء كهنة كنائس المرج لانضمامهم لخدمة نيافته، ثم دار الحوار حول اهتمام الكاهن بالنفس البشرية والبحث عن الكل وتفعيل دور مكاتب المصالحات الأسرية بالكنائس وبعض الأمور الإدارية والرعوية.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل ، والذي يستمر حوالي 29يوم خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة أي تختلف مدته من عام لآخر.

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

وفي سياق متصل، تبدأ الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الزوار والرحلات الكنسية، بالتزامن مع بدء الصوم، وذلك لقضائه فترة الصوم في الخلوات الروحية للرهبان، كعادتهم خلال فترات الأصوام المسيحية.

ويعتبر صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ في خدمته، ويأتي صوم الرسل في أيام غير محددة تتراوح بين 15 و49 يوما تبدأ ثاني يوم حلول الروح القدس، وتنتهي يوم 5 أبيب من الشهور القبطي، والذي يحل به عيد الرسل.

وفي سياق آخر، احتفل الأقباط، بعيد الخمسين أو عيد العنصرة، وهو أحد الأعياد السيدية الـ12 فى الكنيسة القبطية، ومن الطقوس البارزة هذا العيد ما يعرف بصلاة السجدة.

وأقامت الكنائس صلوات القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العنصرة المجيد، الذي يسبق صوم الرسل، على أن تبدأ في المساء صلوات السجدة.

النفس البشرية القداس الإلهي الرحلات الكنسية الإجتماع الشهري صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التناول الانتهازى لآثار الأزمة العالمية

الأكثر قراءة

متوفر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 للقطاع الخاص

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 المرحلة الثانية

مفتوح الآن.. نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2022

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 في القطاع الخاص والحكومي ومدة توقف البنوك

بالخطوات.. بدء تسجيل التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أختاه.. اتحجبى أو موتى

د. منى حلمى

الجلوس على عرش العقول أكثر خطورة

علي سعدة

رحلة العمر

مؤمن المحمدي

رميت طوبته

محمد المعموري

لماذا يسعى العرب للاستثمار في مصر

ماجد حبته

ستار حديدى جديد!

د.كريمة الحفناوى

العنف فى عالم العمل وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية

سارة شريف

عندما نذكر بينيت

صور

الأهلى يقدم مدربه الجديد ريكاردو سواريس

مؤتمر اتحاد الكرة لإعلان لجنة تطوير الحكام

الشوط الأول: سموحة يهز شباك الأهلى بهدف لـ مروان حمدى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شخصين جراء عدوان إسرائيلي جديد على طرطوس

قوات الاحتلال تعتدى على جنازة مواطنة فلسطينية فى بيت أمر بالخليل واشتباكات فى باب الزاوية

خريطة المعركة الانتخابية المقبلة فى إسرائيل