تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس متهم بتهمة سرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقه ٣ هاتف محمول - جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار بأسلوب "التسلق" ، كما أقر بقيامه بالتصرف في كافة المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئى النية "(شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول –جهاز "لاب توب") خاصين بالمجنى عليه ، كما أمكن ضبط (4 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" ) مجهولين المصدر ، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم المذكور، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية