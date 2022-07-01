الجمعة 01 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باخوم يحتفل بقداس عيد الرسل بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
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ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صباح اليوم الجمعة، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد استشهاد القديسين الرسولين بطرس وبولس، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى.

شارك في الاحتفال الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، وشعب الرعية. وأعطى الأب المطران كلمة العظة قائلًا: من الله بالنسبة لك.

وأضاف نيافته: إننا مدعوون، للتعايش الحقيقي مع الله، حتى يستطيع أن نعيش في علاقة حية معه. وانهى الأنبا باخوم القداس الاحتفالي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور التذكارية مع شعب الرعية.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الرسل، والذي يستمر حوالي 29 يوما خلال العام الحالي، وهو من الأصوام ذات المدة المتغيرة بالكنيسة، أي تختلف مدته من عام لآخر .

وأعلنت الإيبارشيات بالكنيسة عن استعدادها لبدء فترة صوم الرسل من خلال تنظيم صلوات القداسات، عبر إقامة أكثر من قداس خلال اليوم لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر قدر من الأفراد في قداسات صوم الرسل، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال إقامة القداسات.

وشددت الكنائس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور قداسات الصوم والانصراف عقب انتهاء قداس صوم الرسل.

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