الخميس 30 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 17 عاطلًا لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 17 عاطلًا، 4 أيام علي ذمة التحقيق، لحيازتهم مواد مخدرة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية بقيام حملة أمنية مكبرة فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعددًا من الدوائر والأقسام والمراكز، أسفرت الحملة عن ضبط 17 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7186 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية حبس مواد مخدرة مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات

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