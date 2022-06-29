الأربعاء 29 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بـ180 «طربة حشيش» فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما – مبلغ مالي –هاتف محمول.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الاسلحة الذخائر غير المرخصة الإسكندرية

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