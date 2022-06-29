ضبط تاجر مخدرات بـ180 «طربة حشيش» فى الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جراما – مبلغ مالي –هاتف محمول.