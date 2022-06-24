السبت 25 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

على ذمة التحريات.. النيابة تأمر بحجز تاجرين فى النقد الأجنبى

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي
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أصدرت النيابة العامة بالقاهرة، قرارًا بحجز شخصين 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى في منطقة الساحل.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة، لاتهامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بأعمال التأمين بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط "شخصين" حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

مديرية امن القاهرة هاتف محمول الطرق والمنافذ السوق المصرفي النيابة العامة الاتجار بالنقد الأجنبى ضبط شخصين

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وائل لطفي

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