السبت 25 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طرق الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022 والرابط

المرور
المرور
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يبحث الكثير من أصحاب السيارات في الوقت الحالي عن طرق الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022، وذلك لمعرفة المخالفات على سياراتهم ودفع المخالفات لتجديد الرخصة دون أي عقوبات أو عقبات.

طرق الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022

وتستعرض «الدستور» لقرائها من خلال ذلك التقرير طرق الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2022

بدايةً الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة عن طريق الضغط هنا.

الضغط على أيقونة «خدمات المرور»، والتي تشتمل على عدد من الخدمات وهي: (الاستعلامات- التصالح الفوري- التظلمات- الدفع- خدمة متابعة الطلبات).

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من بين هذه الخدمات المتاحة، يتعين على المستخدم اختيار خدمة الاستعلامات، ومن ثم النقر فوق «استمرار».

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يظهر للمستخدم في هذه الخطوة إمكانية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، وكذلك الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والتي يقوم الراغب في الاستعلام عن المخالفة المرورية بالضغط عليها.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار نوع الرخصة الذي يود الاستعلام عنها.

إدخال بعض البيانات المطلوبة، مثل رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد بها مالك السيارة، ورقم اللوحة المعدنية للسيارة (أرقام أو حروف) وأخيراً كتابة نوع الترخيص، مع مراعاة الحرص الشديد والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

الضغط على مربع «إجمالي المخالفات»، حتى تظهر المخالفات المسجلة على صاحب السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2022 بالرقم القومي

أتاحت وزارة الداخلية أيضاً إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور، وتحديداً المخالفات الخاصة برخص القيادة بواسطة استخدام رقم الرخصة المطورة التي تحتوي على الرقم القومي للمواطن، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نيابات المرور.

التوجه إلى الاستعلامات.

من بين قائمة الاستعلامات يتم الضغط على خيار مخالفات رخص القيادة.

بعد ذلك يتم إدخال مجموعة من البيانات مثل رقم الرخصة، ونوع الترخيص، والمحافظة التي يقطن بها مالك السيارة، ونوع الترخيص.

الضغط على خيار الاستعلام.

خدمات المرور التي يقدمها موقع النيابة العامة

ويقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات المرورية التي يمكن لكافة المواطنين الاستفادة منها وهي كالتالي:

1- الاستعلام عن مخالفات المرور، سواء مخالفات رخص القيادة أو مخالفات رخص المركبات.

2- التصالح الفوري فيما يتعلق برخص المركبات أو القيادة.

3- خدمة تقديم التظلم من قيمة المخالفات المرورية.

4- خدمه متابعة حالة الطلبات التي تم تقديمها سابقاً.

5- خدمة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان أو كروت ميزة الحكومية.

6- خدمة التصالح الفوري.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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