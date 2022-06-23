الجمعة 24 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قديروف يعلن تطويق قوات كييف بمحيط بلدتى زولوتا وغورسكوى بلوجانسك

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن محاصرة القوات الأوكرانية في طوق ضيق بين بلدتي زولوتا وغورسكي بجمهورية لوجانسك الشعبية.

 

وكتب على "تيليجرام": "حسب المعلومات الموثوقة، فإن العدو محاصر في حلقة ضيقة بين بلدتي زولوتا وغورسكوي، وبالتالي فإن كل السبل مغلقة أمامه".

 

وأعلن قديروف في وقت سابق، عن تحرير قرية كاترينوفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

 

وقال: حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوجانسك الشعبية، ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة.

 

وأشار إلى أن "بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم".

 

وشدد على أن “قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازي والنصر أصبح قريبا”.

صلاح الدين روسيا أوكرانيا

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