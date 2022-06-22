المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته حشيشًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته فى القضية رقم 6188 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 852 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية ليوم 21 مارس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المدعو محمد ع م خ، 23 سنة، عامل بمصنع زجاج، مقيم بدائرة مركز الزقازيق؛ بحوزته كمية من جور الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.